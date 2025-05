Indi-Pakistan: Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit

Ushtria pakistaneze thotë se numri i të vdekurve nga sulmet e Indisë është rritur në 31 civilë, me dhjetëra të tjerë të plagosur.



Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Khawaja Asif, thotë se Islamabadi po kërkon të shmangë një luftë të plotë me Indinë, por duhet të jetë i përgatitur për një të tillë.



India kryen stërvitje gatishmërie për emergjenca që çuan në një ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike në New Delhi.



Presidenti i SHBA-së, Trump, thotë se SHBA-të janë të gatshme të ndihmojnë Indinë dhe Pakistanin të ndalojnë armiqësitë.



Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Pakistanit autorizon ushtrinë e vendit të “ndërmarrë veprime përkatëse” kundër Indisë.

