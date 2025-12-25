Indi, të paktën 9 të vdekur pasi një autobus pasagjerësh përfshihet nga flakët

Të paktën nëntë persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën pasi një autobus në Indi u përfshi nga flakët dhe u përplas me një kamion kontejnerësh sot herët, transmeton Anadolu.
Zyrtarët thanë se incidenti ndodhi në Chitradurga të shtetit Karnataka. Autobusi mbante 32 pasagjerë dhe po udhëtonte nga Bengaluru në Shivamogga kur ndodhi aksidenti në autostradën kombëtare 48.
“Autobusi u përfshi nga flakët nën ndikimin e përplasjes”, u tha gazetarëve Ravikanthe Gowda, një zyrtar i lartë i policisë, duke konfirmuar numrin e të vdekurve. Ai tha se shumica e viktimave u dogjën të gjallë brenda automjetit dhe pasagjerët e plagosur u transferuan në një spital për trajtim.
Raportet thanë se autobusi u godit nga kamioni, i cili po vinte nga ana tjetër, pasi kaloi ndarësin dhe u përplas me autobusin. Kryeministri indian Narendra Modi tha se ishte i trishtuar nga aksidenti.
“Jam thellësisht i trishtuar nga humbja e jetëve për shkak të një aksidenti në distriktin Chitradurga të Karnataka-s”, shkroi Modi në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Ngushëllime atyre që kanë humbur të dashurit e tyre. Shpresoj të shërohen sa më shpejt të plagosurit”, tha ai.