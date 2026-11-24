India dhe Gjermania ranë dakord sot të vazhdojnë të punojnë ngushtë së bashku për të “promovuar paqen globale, stabilitetin dhe një rend ndërkombëtar të bazuar në rregulla”, transmeton Anadolu.
Deklarata erdhi ndërsa kryeministri indian Narendra Modi zhvilloi bisedë telefonike me kancelarin gjerman Friedrich Merz, gjatë së cilës të dy udhëheqësit shqyrtuan progresin në partneritetin strategjik Indi-Gjermani, sipas një deklarate nga zyra e kryeministrit.
“Udhëheqësit shkëmbyen pikëpamje mbi zhvillimet rajonale dhe globale me interes të ndërsjellë. Ata ranë dakord të vazhdojnë të punojnë ngushtë së bashku për të promovuar paqen globale, stabilitetin dhe një rend ndërkombëtar të bazuar në rregulla”, thuhet në deklaratë.
New Delhi tha se në telefonatë, të dy udhëheqësit “theksuan rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm në forumet shumëpalëshe në adresimin e sfidave bashkëkohore globale”.
Duke vënë në dukje se India dhe Gjermania po festojnë 75 vjet marrëdhënie diplomatike këtë vit, udhëheqësit riafirmuan “angazhimin e tyre për të forcuar më tej bashkëpunimin në sektorët kryesorë, përfshirë mbrojtjen dhe teknologjitë e përparuara”.
“Ata vunë në dukje se marrëveshja e Tregtisë së Lirë Indi-BE do të hapte disa mundësi të reja për zgjerimin e tregtisë dhe investimeve dypalëshe”, thuhet në deklaratë.