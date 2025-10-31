India dhe SHBA-ja nënshkruajnë një marrëveshje 10-vjeçare për mbrojtjen

Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe India nënshkruan një kornizë 10-vjeçare mbrojtëse, sipas shefave të mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, tha se e nënshkroi paktin gjatë takimit të tij me ministrin indian të Mbrojtjes, Rajnath Singh, në Kuala Lumpur të Malajzisë.
“Sapo u takova me Rajnath Singh për të nënshkruar një Kornizë 10-vjeçare të Mbrojtjes SHBA-Indi. Kjo përparon partneritetin tonë të mbrojtjes, një gur themeli për stabilitetin dhe parandalimin rajonal. Ne po përmirësojmë koordinimin, ndarjen e informacionit dhe bashkëpunimin teknologjik. Lidhjet tona të mbrojtjes nuk kanë qenë kurrë më të forta”, shkroi ai në platformën kompaninë amerikane të mediave sociale X pas takimit.
Singh e quajti takimin me Hegseth “të frytshëm” dhe tha se ata nënshkruan Kornizën 10-vjeçare për Partneritetin e Madh të Mbrojtjes SHBA-Indi.
“Kjo do të sjellë një epokë të re në partneritetin tonë tashmë të fortë në mbrojtje. Kjo kornizë mbrojtjeje do të ofrojë drejtim politikash për të gjithë spektrin e marrëdhënieve të mbrojtjes Indi-SHBA”, tha ai në një deklaratë të veçantë në X.
Singh shtoi se kjo është gjithashtu një sinjal i konvergjencës së tyre strategjike në rritje dhe do të paralajmërojë një dekadë të re partneriteti.
“Mbrojtja do të mbetet si një shtyllë kryesore e marrëdhënieve tona dypalëshe. Partneriteti ynë është kritik për të siguruar një rajon të lirë, të hapur dhe të bazuar në rregulla Indo-Paqësor”, tha ai.
Hegseth dhe Singh janë në Malajzi duke marrë pjesë në takimin dyditor të Ministrave të Mbrojtjes të ASEAN-it.