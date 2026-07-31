India miraton një skemë prej 8,8 miliardë dollarësh për kërkimet në det të hapur për të rritur sigurinë energjetike

India miratoi një skemë prej 8,8 miliardë dollarësh për kërkimet në det të hapur, një hap që qeveria e përshkroi si “një masë historike drejt forcimit të sigurisë energjetike të Indisë dhe përshpejtimit të kërkimeve vendase”, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate zyrtare, në një mbledhje të kabinetit të kryesuar nga kryeministri Narendra Modi u miratua “Samudra Manthan” – skema kombëtare për kërkimet në det të hapur – me një buxhet prej 840,84 miliardë rupish indiane (8,8 miliardë dollarë), për t’u zbatuar deri në vitin fiskal 2030-31.
“Skema përfshin një sërë ndërhyrjesh gjithëpërfshirëse përgjatë zinxhirit të vlerës së kërkimeve në det të hapur”, thuhet në deklaratë.
Skema parashikon “mbledhjen, përpunimin dhe interpretimin në shkallë të gjerë të të dhënave sizmike me cilësi të lartë, përshpejtimin e shpimeve kërkimore në ujëra të thella dhe shumë të thella, si dhe krijimin e një zone të integruar prodhimi dhe shërbimesh për naftën dhe gazin”.
“Skema përfaqëson një nismë kombëtare transformuese që do të zhbllokojë burimet energjetike në det të hapur të vendit, do të forcojë sigurinë energjetike afatgjatë, do të thellojë kapacitetet teknologjike dhe do të krijojë vlerë të qëndrueshme për ekonominë dhe brezat e ardhshëm”, thuhet në njoftim.
Në një tjetër vendim, kabineti miratoi edhe një skemë për zhvillimin e projekteve fotovoltaike diellore lundruese me sisteme të ruajtjes së energjisë, me një buxhet total prej 0,53 miliard dollarësh.