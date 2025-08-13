Indonezi, shpërthime në vullkanet Semeru dhe Lewotobi Laki-Laki

Në vullkanin Semeru në lindje të ishullit Java të Indonezisë dhe vullkanin Lewotobi Laki-Laki në rajonin Nusa Tenggara Lindore janë shënuar shpërthime, transmeton Anadolu.
Siç raporton “Antara News”, zyrtarët e Zyrës së Vëzhgimit të vullkanit Semeru njoftuan se Semeru shpërtheu në orën 9:38 të mëngjesit sipas orës lokale dhe hiri që u lëshua nga mali arriti lartësi prej afërsisht 4.6 kilometrash mbi nivelin e detit.
Autoritetet thanë se vullkani Semeru mbetet në nivelin 2 të alarmit dhe se janë ndaluar të gjitha aktivitetet në pjesën juglindore të rajonit Besuk Kobokan në një distancë 8 kilometra nga maja.
Pas shpërthimit të vullkanit Semeru, vullkani Lewotobi Laki-Laki në provincën Nusa Tenggara Lindore shpërtheu gjithashtu në orën 14:05 sipas orës lokale.
Autoritetet theksuan se retë e hirit vullkanik të vullkanit Lewotobi Laki-Laki arritën lartësi prej afërsisht 1.7 kilometrash mbi nivelin e detit.
Në Indonezi, e cila ndodhet në brezin e tërmeteve dhe vullkaneve të njohur si “Unaza e Zjarrtë e Paqësorit”, janë aktivë rreth 130 vullkane.