Indonezia shprehet e gatshme të marrë pjesë në misionin paqeruajtës në Gaza

Indonezia, vendi me popullsinë myslimane më të madhe në botë, është shfaqur si një nga kandidatët kryesorë për të marrë pjesë në një mision paqeruajtës në Gaza.
Gjatë një vizite në Azi, presidenti amerikan Donald Trump vlerësoi mbështetjen e udhëheqësit indonez për marrëveshjen e paqes në Lindjen e Mesme, ndërsa Indonezia ka ofruar mijëra trupa për misionin.
“Ne jemi të përkushtuar të dërgojmë personel paqeruajtës për të ndihmuar situatën në Gaza, por detajet ende nuk janë përcaktuar,” tha ministri i Jashtëm Sugiono. Ai shtoi se për misionin duhet një mandat nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së, i cili ende nuk është lëshuar.
Zëdhënësi i ushtrisë indoneze, gjeneralmajor Freddy Ardianzah, konfirmoi se numri dhe përbërja e trupave janë ende në fazë planifikimi. /mesazhi