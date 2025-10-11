Indonezia vlerëson rolin e Turqisë, ShBA-së, Egjiptit dhe Katarit në armëpushimin në Gaza

“Indonezia shpreh vlerësimin e saj për përpjekjet ndërmjetësuese të Shteteve të Bashkuara, Egjiptit, Katarit dhe Türkiyes, dhe nënvizon rëndësinë e zbatimit me mirëbesim të të gjitha dispozitave të marrëveshjes së armëpushimit”, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Indonezisë të publikuar të premten.
Jakarta shprehu shpresën që ndihma humanitare të mundësohet menjëherë dhe pa pengesa, duke mirëpritur “fazën e parë” të armëpushimit.
Ministria gjithashtu u bëri thirrje vendeve të tjera që të “shfrytëzojnë këtë moment për të rifilluar procesin e paqes në Palestinë, mbi bazën e zgjidhjes me dy shtete dhe në përputhje me rezolutat përkatëse të OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare”.
Marrëveshja e armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit u arrit të enjten herët në qytetin egjiptian Sharm el-Sheikh, me ndërmjetësimin e Katarit, Egjiptit, ShBA-së dhe Türkiyes.
Plani 20-pikësh i armëpushimit, i shpallur fillimisht më 29 shtator nga Presidenti amerikan Donald Trump, përfshin lirimin e të gjithë pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë, një armëpushim të përhershëm, çarmatimin e Hamasit dhe rindërtimin e Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë pothuajse 67.200 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë, duke e bërë enklavën pothuajse të pabanueshme dhe duke shkaktuar urinë e sëmundje të përhapura.
Izraeli ka miratuar “fazën e parë” të marrëveshjes së armëpushimit, ndërsa udhëheqësi i Hamasit, Khalil al-Hayya, ka deklaruar se grupi ka marrë garanci se marrëveshja “do të thotë se lufta në Gaza ka përfunduar plotësisht”.