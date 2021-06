Inflacioni në Gjermani vazhdon të rritet, më i larti në 10 vitet e fundit

Inflacioni në Gjermani ishte më i larti në dhjetë vjetët e fundit në maj – 2.5 për qind. Ky është muaji i pestë që çmimet po rriten. Sidoqoftë, Banka Qendrore Evropiane nuk ka ndërmend të ndryshojë politikën e saj së shpejti.

Shtrenjtimi i energjisë ngriti çmimet për konsumatorët gjermanë në maj, e cila është rritja më e madhe mujore në dhjetë vjetët e fundit. Mallrat dhe shërbimet kushtojnë një mesatare prej 2.5 për qind më shumë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, ka njoftuar të hënën Byroja Federale Gjermane e Statistikave.

Ky është niveli më i lartë nga shtatori 2011. Që nga fundi i periudhës së uljes së përkohshme të taksës së shitjes në fund të vitit të kaluar, çmimet janë rritur për pesë muaj me radhë. Në maj të këtij viti, konsumatorët duhej të linin mënjanë shumë për energjinë, e cila u rrit me dhjetë për qind në një vit. Në fillim të krizës pandemike, në tremujorin e parë të vitit të kaluar, çmimet botërore të naftës bruto ranë ndjeshëm për shkak të kërkesës së ulët. Në ndërkohë, ata janë shëruar.

Përveç kësaj, në fillim të këtij viti, një taksë mbi emetimet e dyoksidit të karbonit u prezantua në Gjermani – 25 euro për ton. Kjo i referohet kryesisht djegies së naftës, benzinës, vajit djegës dhe gazit natyror. Krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, produktet ushqimore u rritën 1.5 për qind, dhe shërbimet me 2.2 për qind.

Ekspertët parashikojnë që rritja e çmimit do të vazhdojë në muajt e ardhshëm. Ekonomisti i parë i VP Bank, Thomas Gitzel, beson se dinamika aktuale e inflacionit është e nënvlerësuar.

“Rritjet e çmimeve gjermane tani po fillojnë lëvizjen ‘turbo’. Meqenëse bllokimi i ndërprerë plotësisht çmimet vitin e kaluar, kaq shumë produkte u bënë më të lira, inflacioni tani duket të jetë më i lartë krahasuar me vitin e kaluar”, tha ai.

Holger Schmiding, kreu i analizave ekonomike në Berenberg Bank, vlerëson se inflacioni vjetor mund të jetë katër për qind. Ai gjithashtu thekson arsyen – në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, taksa e shitjes u ul përkohësisht, kështu që u pasqyrua në çmime më të ulëta, dhe ai proces tani është përmbysur.

Ekonomistë të tjerë gjithashtu besojnë se inflacioni vjetor mund të jetë dukshëm më i lartë se tre për qind. Por eksperti ekonomik në institutin financiar Commerzbank, Marco Wagner, thotë se do të jetë një rritje e përkohshme e inflacionit. “Në fund të fundit, ajo u shkaktua nga efekte të kufizuara në kohë, kështu që një normë inflacioni dukshëm më e ulët mund të pritet nga viti i ardhshëm”, tha ai.

Jo shumë rëndësi duhet t’u jepet rezultateve mujore të matjes së inflacionit, paralajmëron Jerg Zejner, kryekonomist i fondit të investimeve të Frankfurtit Union Investment. Sipas vlerësimit të Thomas Gitzel, kryekonomistit të VP Bank, kjo “telashe” do të zhduket vitin e ardhshëm. “Gjermania, dhe madje edhe Eurozona në tërësi, do të merren me norma shumë të ulëta sesa të tepruara në planin afatgjatë. Banka Qendrore Evropiane e di këtë”, tha ai.

Ekspertja gjermane e ekonomisë Isabel Schnabel, një anëtare e Drejtorisë së Bankës Qendrore Evropiane, theksoi në mes të majit se politika monetare e institucionit kryesor financiar evropian ishte vendosur në një periudhë afatmesme dhe shpjegoi se kjo do të thoshte “që ne t’i shikojmë të gjitha këto luhatjet e termave “.

Për tërë vitin 2021, Banka Qendrore Evropiane pret inflacion prej 1.5 për qind. Parashikimi i ri do të publikohet në qershor. Shkalla e inflacionit është një nga treguesit e rëndësishëm për formimin e politikës monetare të Bankës Qendrore Evropiane. Qëllimi i tij është që inflacioni për të gjithë eurozonën të jetë pak nën dy për qind, në një distancë të mjaftueshme nga zero. Sidoqoftë, qëllimi nuk është arritur me vite.

Në Shtetet e Bashkuara, inflacioni ka qenë më i lartë kohët e fundit sesa në eurozonë. Në prill, ishte 4.2 për qind më shumë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Ishte kërcimi më i madh që nga shtatori 2008. Uashingtoni ka miratuar paketa gjigande të ndihmave për shkak të krizës. Vetëm paketa e marsit arrin në 1.9 trilionë dollarë amerikanë, që është pothuajse e dhjeta e performancës ekonomike vjetore të të gjithë vendit. Përveç kësaj, vaksinimi masiv ka përparuar më tej në Shtetet e Bashkuara sesa në Evropë, kështu që jeta ekonomike po normalizohet më shpejt në një fushë të rëndësishme të aktiviteteve të shërbimit. /tch