Inteligjenca turke godet depo armësh dhe municionesh të terroristëve të YPG/PKK-së në Siri

Agjencia Kombëtare e Inteligjencës e Turqisë (MIT) goditi depo armësh dhe municionesh të grupit terrorist YPG/PKK si pjesë e operacioneve antiterroriste në veri të Sirisë, thanë burime të sigurisë, transmeton Anadolu.

MIT-i kreu një operacion në Siri, në jug të kufirit turk, pasi mësoi se sulmi i PKK/YPG-së ndaj Ministrisë së Brendshme në kryeqytetin turk Ankara të dielën e kaluar ishte planifikuar në Siri dhe se terroristët që morën pjesë në sulm u infiltruan në Turqi nga Siria, thanë burimet në kushte anonimiteti.

Gjatë operacionit, u shkatërruan depo armësh dhe municionesh të PKK/YPG-së, së bashku me njësi të sulmeve terroriste dhe sabotazhit dhe qendra të kërkimit dhe zhvillimit.

Operacionet kundër PKK/YPG-së terroriste do të vazhdojnë derisa të arrihen qëllimet e Turqisë, thanë burimet.

Operacionet vijnë vetëm disa ditë pas një sulmi ndaj selisë së policisë në kryeqytetin Ankara nga dy terroristë me lidhje të qarta me PKK-në, sipas Ministrisë së Brendshme. Në sulm, një terrorist hodhi veten në erë dhe tjetri u vra. Nga sulmi u plagosën lehtë dy policë turq.

Në fushatën e saj terroriste më shumë se 35-vjeçare kundër Turqisë, PKK – e listuar si organizatë terroriste nga Turqia, SHBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e mbi 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja.

The Turkish National Intelligence Organisation (MIT) targeted weapons and warehouses of the terrorist group YPG/PKK as part of anti-terror operations in northern Syria. The terror group’s attack and sabotage units, R&D centres were destroyed along with weapons and ammunition… pic.twitter.com/KjQWiaI7DE

— TRT World (@trtworld) October 5, 2023