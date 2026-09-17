IOM: Mbërritjet e migrantëve në Evropë bien 39 për qind, ndërsa numri i viktimave rritet

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) ka bërë të ditur se mbërritjet e migrantëve dhe refugjatëve në Evropë përmes detit kanë rënë ndjeshëm në vitin 2026, por numri i personave që kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë udhëtimeve është rritur, transmeton Anadolu.
Gati 60.000 persona kishin mbërritur përmes detit këtë vit deri më 15 shtator, 39 për qind më pak krahasuar me 98.040 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave të Matricës së Gjurmimit të Zhvendosjes dhe Projektit për Migrantët e Zhdukur të IOM-it.
Megjithatë, të paktën 2.292 persona kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë përpjekjeve për të kaluar këto rrugë, krahasuar me 1.999 gjatë të njëjtës periudhë të vitit 2025.
IOM paralajmëroi se numri real ka të ngjarë të jetë më i lartë, pasi shumë fundosje anijesh dhe raste zhdukjesh nuk regjistrohen asnjëherë.
Rënia më e madhe e mbërritjeve u regjistrua në rrugën e Mesdheut Qendror drejt Italisë, me një rënie prej 55 për qind, nga 48.231 në 21.393. Numri i viktimave në këtë rrugë u rrit nga 844 në 996.
“Më pak njerëz po mbërrijnë përmes detit në Evropë krahasuar me këtë periudhë të vitit të kaluar. Por njerëzit vazhdojnë të humbin jetën dhe të zhduken në shifra alarmante teksa përpiqen të arrijnë në një vend të sigurt”, tha drejtoresha e përgjithshme e IOM-it, Amy Pope.
Greqia regjistroi 20.428 mbërritje përmes detit, rreth 5.000 më pak se një vit më parë, ndërsa numri i viktimave përgjatë rrugës së Mesdheut Lindor u rrit nga 284 në 417.
Mbërritjet përmes rrugëve drejt Spanjës gjithashtu ranë, me 16.794 persona që arritën në vend përmes Atlantikut dhe Mesdheut Perëndimor, krahasuar me 22.855 vitin e kaluar. Të paktën 879 viktima u regjistruan përgjatë këtyre rrugëve.
Pope bëri thirrje për bashkëpunim më të madh ndërkombëtar për të shpëtuar jetë, për të luftuar trafikimin dhe për të zgjeruar rrugët e sigurta dhe të rregullta të migracionit.