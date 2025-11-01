Ipeshkvi luteran akuzon Izraelin për gjenocid, reagojnë përfaqësuesit gjermanë

Bishop Dr Sani Ibrahim Azar of the Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land pictured in the Lutheran Church of the Redeemer in Jerusalem. File Photo: Albin Hillert/LWF

Ipeshkvi Sani Ibrahim Azar, kreu i Kishës Ungjillore Luterane në Jordan dhe Tokën e Shenjtë, akuzoi Izraelin për gjenocid në Gaza gjatë një meshë të Ditës së Reformimit në Kishën e Shëlbuesit në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit.

“Si mund të flasim për reformim pas dy vitesh gjenocid? Çfarë kuptimi ka reformimi në një botë dhe vend kaq të thyer?”, tha ai.

Deklaratat e tij shkaktuan reagim nga një delegacion gjerman i parlamentit të landit North Rhine-Westphalia, i cili mori pjesë në shërbesë. Delegacioni tha në një deklaratë nga Dyseldorfi se “distancohet qartë nga qëndrimet e njëanshme të shprehura gjatë meshës.” /mesazhi

