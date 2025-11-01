Ipeshkvi luteran akuzon Izraelin për gjenocid, reagojnë përfaqësuesit gjermanë

Ipeshkvi Sani Ibrahim Azar, kreu i Kishës Ungjillore Luterane në Jordan dhe Tokën e Shenjtë, akuzoi Izraelin për gjenocid në Gaza gjatë një meshë të Ditës së Reformimit në Kishën e Shëlbuesit në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit.
“Si mund të flasim për reformim pas dy vitesh gjenocid? Çfarë kuptimi ka reformimi në një botë dhe vend kaq të thyer?”, tha ai.
Deklaratat e tij shkaktuan reagim nga një delegacion gjerman i parlamentit të landit North Rhine-Westphalia, i cili mori pjesë në shërbesë. Delegacioni tha në një deklaratë nga Dyseldorfi se “distancohet qartë nga qëndrimet e njëanshme të shprehura gjatë meshës.” /mesazhi