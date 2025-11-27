Irak: Sulm me dron në fushën e gazit Khor Mor, ndërpritet energjia në rajonin kurd

Një sulm me dron goditi natën e së mërkurës fushën e gazit Khor Mor në veri të Irakut, duke detyruar pezullimin e punimeve dhe duke shkaktuar ndërprerje të gjera të energjisë në rajonin autonom kurd, raportojnë mediat.
Sulmi ndodhi rreth orës 23:30 dhe goditi disa depozita gazi, duke shkaktuar një shpërthim dhe zjarr të madh ku u plagosën disa punëtorë, por nuk u raportuan viktima.
Autoritetet irakiane thanë se objektivi i sulmit ishte minimi i sigurisë dhe stabilitetit ekonomik të rajonit. Sipas zyrtarëve lokalë, rreth 80% e rrjetit elektrik të rajonit u prek, duke sjellë ndërprerje të gjera të energjisë.
Fusha e gazit Khor Mor, e operuar nga kompania Dana Gas e Emirateve të Bashkuara Arabe, ndodhet mes Kirkukut dhe Sulaimaniyah. Inxhinierët thonë se depot e dëmtuara mund të riparohen brenda 2-3 ditësh.
Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, ndërsa fusha ka qenë objektiv i disa sulmeve të mëparshme misterioze me dron. Në vitin 2024, katër punëtorë u vranë në një sulm të ngjashëm. /mesazhi