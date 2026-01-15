Iraku refuzon përdorimin e territorit ose hapësirës së tij ajrore për të sulmuar cilindo vend

Iraku tha të enjten se refuzon përdorimin e territorit, hapësirës ajrore ose ujërave të tij për të kryer veprime ushtarake kundër cilitdo vend, ndërsa tensionet rajonale po rriten, transmeton Anadolu.
“Iraku mbetet plotësisht i përkushtuar për të parandaluar që toka e tij të bëhet platformë për të kërcënuar sigurinë dhe stabilitetin e shteteve fqinje”, tha Sabah al-Numan, zëdhënës zyrtar i komandantit të ushtrisë, në një deklaratë të transmetuar nga agjencia shtetërore e lajmeve INA.
Ai bëri thirrje për të gjitha palët që të tregojnë vetëpërmbajtje, t’i japin përparësi dialogut dhe ta shmangin eskalimin, duke theksuar nevojën për të punuar seriozisht për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve nëpërmjet mënyrave paqësore dhe diplomatike.
Numan ripërsëriti refuzimin e fortë të Irakut për përdorimin e territorit, hapësirës ajrore ose ujërave të tij si bazë për operacione ushtarake ndaj cilitdo vend.
Deklarata vjen ndërsa tensionet rajonale janë rritur për shkak të një sulmi të mundshëm amerikan ndaj Iranit.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka premtuar vazhdimisht mbështetje për protestuesit në Iran, ku demonstratat antiqeveritare kanë përfshirë vendin që nga muaji i kaluar.
Zyrtarët iranianë kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për mbështetje të asaj që e quajnë “trazira” dhe “terrorizëm” gjatë protestave.
Autoritetet nuk kanë publikuar shifra zyrtare për viktima ose të ndaluar. Agjencia e Lajmeve e Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA), me bazë në SHBA, vlerëson se janë vrarë mbi 2.600 persona, përfshirë protestues dhe forca sigurie.