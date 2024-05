Iran: Ekipet e shpëtimit ende kërkojnë Presidentin, populli lutet për mirëqenien e tij

Irani po kërkon me padurim presidentin iranian Ebrahim Raisi dhe ministrin e tij të jashtëm pasi një helikopter me të cilin po udhëtonin u rrëzua të dielën teksa po kalonte terrenin malor.

Zona e provincës së Azerbajxhanit Lindor të Iranit është e mbuluar me mjegull të dendur, me temperatura që kanë rënë ndjeshëm gjatë natës dhe shiu i dendur është kthyer në reshje bore.

Media shtetërore iraniane fajësoi kushtet e motit për përplasjen, e cila ndodhi pranë qytetit të Jolfës, rreth 600 km në veriperëndim të Teheranit.

Ministri i Jashtëm Hossein Amir-Abdollahian, Guvernatori i Azerbajxhanit Lindor Malek Rahmati dhe Mohammad Ali Ale-Hashem, përfaqësuesi i udhëheqësit suprem iranian në provincë, thuhet se ishin në të njëjtin helikopter me Raisi.

Udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei shprehu shqetësimin për rrëzimin, por i siguroi iranianët se nuk do të kishte përçarje në punët shtetërore. Faqja personale e Raisit në Instagram ka kërkuar lutjet e popullit.

Ndërkohë njerëzit në Teheran e gjetiu janë mbledhur për t’u lutur për mirëqenien e Presidentit të tyre.

DEBUNK: There are no fireworks and celebrations in Iran!

Report straight from Teheran!

Many post fakes from an unrelated event.

