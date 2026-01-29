Irani akuzon BE-në për “fryrje zjarrit” pas shpalljes së IRGC-së si organizatë terroriste

Irani akuzoi Bashkimi Evropian se po “i fryn zjarrit” të tensioneve rajonale, pas vendimit të ministrave të jashtëm të BE-së për të shpallur Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) si organizatë terroriste, transmeton Anadolu.
Ministri iranian i Jashtëm, Abbas Araghchi, tha se disa vende po punojnë aktualisht për të parandaluar shpërthimin e një lufte të gjerë në rajon, duke shtuar se asnjë prej tyre nuk është evropian.
“Evropa është përkundrazi e zënë duke i fryrë zjarrit”, shkroi Araghchi në një postim në rrjetin social amerikan X, duke kritikuar bllokun për atë që e përshkroi si ndjekje të hapave të Washingtonit bërje e një “gabimi të madh strategjik” duke targetuar forcën kombëtare ushtarake të Iranit.
Ai tha se ky hap reflekton një “hipokrizi të hapur”, duke akuzuar qeveritë evropiane se nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim ndaj luftës genocidiale të Izraelit në Gaza, ndërkohë që nxitojnë të pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut në Iran.
Araghchi gjithashtu paralajmëroi se Europa vetë do të preket rëndë nga çdo konflikt më i gjerë rajonal, duke përmendur ndikimin e mundshëm të rritjes së çmimeve të energjisë dhe pasojave ekonomike më të gjera.
“Qëndrimi aktual i BE-së po dëmton thellësisht interesat e veta”, tha ai, duke shtuar se evropianët “meritojnë më shumë se atë që qeveritë e tyre ofrojnë”.
Këto deklarata erdhën pasi kryediplomatja e BE-së, Kaja Kallas, njoftoi se vendet anëtare kanë arritur një marrëveshje politike për shpalljen e IRGC-së si organizatë terroriste.
“Shtypja nuk mund të mbetet pa përgjigje”, tha Kallas në X, duke shtuar se ministrat e jashtëm të BE-së kanë ndërmarrë një “hap vendimtar” kundër asaj që ajo e përshkroi si “regjim që vret popullin e vet”.
Edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e përshëndeti marrëveshjen politike, duke e quajtur atë “të vonuar prej kohësh”.
“Terrorist është vërtet emërtimi i duhur për një regjim që i shtyp protestat e popullit të vet me gjak”, shkroi ajo në X, duke shtuar se Evropa qëndron përkrah popullit të Iranit “në luftën e tyre të guximshme për liri”.
Këto zhvillime vijnë në kohën kur tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit janë përshkallëzuar në javët e fundit, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se një “armadë e madhe” po lëviz drejt Iranit.
Zyrtarët iranianë kanë paralajmëruar se çdo sulm amerikan do të shkaktojë përgjigje të menjëhershme dhe gjithëpërfshirëse, duke theksuar se Irani mbetet i hapur për bisedime vetëm nën kushte “të drejta, të balancuara dhe jo të detyruara”.