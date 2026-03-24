Irani emëron Mohammad Bagher Zolghadr si shef të lartë të sigurisë

Irani emëroi Mohammad Bagher Zolghadr si sekretar të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, duke pasuar Ali Larijanin, i cili u vra në një sulm izraelito-amerikan, njoftoi zyra presidenciale, transmeton Anadolu.

Ish-komandant i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), Zolghadr më parë ka shërbyer si sekretar i Këshillit për Përcaktimin e Interesit të Shtetit. Ai ka mbajtur disa poste të tjera, përfshirë atë të zëvendësministrit të Brendshëm dhe këshilltar i kreut të gjyqësorit për çështje strategjike.

Zolghadr pason Larijanin, i cili u vra në një sulm ajror të SHBA-së dhe Izraelit në Teheran më 17 mars.

SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 persona, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.

Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë si dhe duke ndërprerë tregjet globale dhe aviacionin.

