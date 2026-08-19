Irani etiketon Kaliforninë si “territorin e tij të ri” pas pretendimit të Trumpit për Ngushticën e Hormuzit

Një llogari zyrtare iraniane e mediave sociale e etiketoi Kaliforninë një “territor të ri” të Iranit të martën në përgjigje të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili postoi një imazh që e portretizon Ngushticën e Hormuzit si “territor i ri i SHBA-së”, transmeton Anadolu.
Trump ndau imazhin në llogarinë e tij të Truth Social të martën, duke treguar një hartë të Ngushticës së Hormuzit me rrugën ujore strategjike të rrethuar nën fjalët “Territori i Ri i SHBA-së”, duke vijuar me komentet e tij të mëparshme duke thënë se ngushtica do të bëhet territor amerikan pas përfundimit të luftës.
Shtëpia e Bardhë më vonë ripostoi postimin e Trumpit në llogarinë e saj zyrtare në platformën e mediave sociale amerikane X.
Si përgjigje, llogaria zyrtare e Iranit në Hyderabad postoi në X një hartë të SHBA-së që tregon Kaliforninë të theksuar me ngjyrë blu, me fjalët: “TERRITORI I RI I REPUBLIKËS ISLAME TË IRANIT”.
Kazem Gharibabadi, zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, gjithashtu reagoi ndaj postimit të Trumpit, duke shkruar në X: “Iluzioni i tij në lidhje me Ngushticën e Hormuzit së shpejti ose do të korrigjohet, ose ne do të korrigjojmë iluzionet e këtij njeriu deluzion”.
Kalifornia, veçanërisht zona e Los Anxhelosit, është shtëpia e përqendrimit më të madh të njerëzve me origjinë iraniane jashtë Iranit. Rreth 141.000 iranianë amerikanë jetojnë në rajonin e Los Anxhelosit, sipas Panelit të Diasporës iraniane të organizuar nga Qendra e UCLA për Studimet e Lindjes së Afërt.
Komuniteti iranian në Kaliforninë Jugore u zgjerua ndjeshëm pas Revolucionit Islamik të Iranit të vitit 1979, me zonën Westwood të Los Anxhelosit duke u bërë një qendër kryesore e jetës së diasporës iraniane, e njohur zakonisht si “Tehrangeles”.
Shkëmbimi vjen mes tensioneve të rritura midis Teheranit dhe Washingtonit pas muajsh konflikti.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor që synon t’i japë fund luftës dhe t’i hapë rrugën një marrëveshjeje më të gjerë, por bisedimet që atëherë kanë ngecur mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin dhe lundrimin e saj përmes Ngushticës së Hormuzit.
Negociatat që përfshijnë Iranin dhe Omanin mbi marrëveshjet për lundrimin përmes rrugës ujore strategjike, ndërkohë, kanë vazhduar pa ndonjë përparim.