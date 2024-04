Irani fillon sulme hakmarrëse kundër Izraelit pas sulmit ndaj konsullatës

Irani ka nisur sulme hakmarrëse kundër territoreve të pushtuara nga Izraeli në përgjigje të sulmit terrorist të regjimit izraelit më 1 prill kundër seksionit konsullor të Ambasadës së Republikës Islamike në kryeqytetin sirian Damask, thonë raportet e mediave.

Sulmet u nisën të shtunën mbrëma, me disa raporte që thanë se Republika Islamike lëshoi një numër të dronëve sulmues drejt territoreve të pushtuara.

Irani ende nuk ka pranuar zyrtarisht se ka nisur sulmet hakmarrëse.

Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se Republika Islamike e Iranit nuk ka lëshuar ende raketa në aksionin e saj ushtarak hakmarrës kundër regjimit pushtues izraelit, duke shtuar se në orët e ardhme ka gjasa që Irani të sulmojë me raketa balistike qytetin e pushtuar të Haifas dhe vijën bregdetare të territoreve të pushtuara. /parstoday

