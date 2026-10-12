Irani i ofron Arabisë Saudite ndërmjetësim me grupin Huthi për të ulur tensionet në rajon

Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha të dielën se Irani është ofruar të ndihmojë në lehtësimin e bisedimeve midis Arabisë Saudite dhe grupit Huthi të Jemenit, mes tensioneve rajonale në rritje, transmeton Anadolu.
Araghchi e bëri ofertën gjatë një telefonate me ministrin e Jashtëm saudit, Princin Faisal bin Farhan, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA të Iranit. Ministri iranian shprehu shqetësim për tensionet në rritje, duke paralajmëruar se mbështetja e vazhdueshme në veprime ushtarake, duke injoruar zgjidhjet politike, do ta ndërlikojë më tej situatën.
Ai theksoi se nuk ka “zgjidhje ushtarake” për krizat e vazhdueshme të rajonit. Araghchi tha se Irani është gati të ofrojë “çdo ndihmë të mundshme” për të filluar dialogun midis Arabisë Saudite dhe Huthive dhe për të ndihmuar në arritjen e një zgjidhjeje politike, raportoi IRNA.
Të dielën, Ministria e Jashtme saudite tha se dy ministrat diskutuan mbi “përshkallëzimin e fundit në rajon dhe përpjekjet që po bëhen për ta adresuar atë”. Ministria tha se telefonata u iniciua nga Araghchi, por nuk dha detaje të mëtejshme.
Bisedimet u zhvilluan në mes të një përshkallëzimi ushtarak rajonal, duke përfshirë sulme të përsëritura nga Huthit në aeroportet saudite dhe ndërprerje të transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit.
Një sulm në aeroportin ndërkombëtar “Mbreti Khalid” në kryeqytetin saudit Riad të shtunën vrau 13 persona dhe plagosi qindra të tjerë. Të dielën, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit akuzoi grupin Huthi për kryerjen e sulmit në aeroport dhe u zotua për një përgjigje të vendosur.
Transporti detar përmes Ngushticës së Hormuzit është përballur me ndërprerje pas kufizimeve që Irani vendosi në tranzitin e anijeve në prill, pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit në shkurt.