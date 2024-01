Irani lëshon tre satelitë të tjerë komunikimi

Irani ka vendosur tre satelitë të tjerë komunikimi në orbitën e Tokës për të shënuar 45 vjetorin e revolucionit islamik të vitit 1979.

Raketa Simorgh çoi me sukses tre satelitë në hapësirë, raportoi IRNA, duke shtuar se kjo ishte hera e parë që tre satelitë u lëshuan njëkohësisht.

Javën e kaluar, Irani lëshoi ​​satelitin e komunikimit Soraya në një orbitë 750 kilometra mbi sipërfaqen e Tokës.

Teherani thekson se satelitët nuk kanë qëllime ushtarake, por synojnë të mbledhin të dhëna për motin, fatkeqësitë natyrore dhe bujqësinë.

⚡️| 🇮🇷 BREAKING: Iran successfully launched yet another SLV into space but this time carrying 3 Iranian satellites, for the first time!

“Mahda”, “Keyhan-2” and “Hatef-1” satellites were successfully put into orbit this morning.

Mahda satellite is made of lightweight satellites… pic.twitter.com/WLMNyfmXG6

— Arya – آریا 🇮🇷 (@AryJeay) January 28, 2024