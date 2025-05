Irani sfidon SHBA-në: “Nuk do të tërhiqemi nga të drejtat tona bërthamore”

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, deklaroi të shtunën në Doha se Irani nuk do të heqë dorë nga të drejtat e tij bërthamore, nëse qëllimi i bisedimeve me SHBA-në është t’i mohojë ato. Deklarata vjen një ditë para raundit të katërt të negociatave indirekte SHBA-Iran që do të mbahen në Oman.

“Irani nuk do të tërhiqet nga asnjë e drejtë e tij,” tha Araghchi, duke theksuar se e drejta për pasurimin e uraniumit nuk është e negociueshme.

Ndërkohë, i dërguari i posaçëm i Presidentit Trump, Steve Witkoff, tha se Irani duhet të çmontojë të gjitha objektet e pasurimit të uraniumit për të arritur një marrëveshje me SHBA-në.

Trump, i cili e tërhoqi SHBA-në nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015, ka kërcënuar me sulme ndaj Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje e re. Ai pritet të vizitojë Arabinë Saudite, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nga 13 deri më 16 maj.

Teherani këmbëngul se programi i tij bërthamor është për qëllime paqësore, ndërsa vendet perëndimore thonë se ai mund të shërbejë për prodhimin e armëve. Araghchi tha se marrëveshja është e mundur nëse fokusohet te parandalimi i armëve bërthamore, por jo në kufizimin e të drejtave të Iranit.