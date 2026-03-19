Irani “shënjestron me dronë” Ministrinë e Sigurisë së Brendshme të Izraelit në Kuds

Ushtria iraniane ka njoftuar se ka goditur Ministrinë e Sigurisë së Brendshme të Izraelit në Kuds me dronë, në hakmarrje për vrasjet e fundit të zyrtarëve të lartë, transmeton Anadolu.
Ushtria iraniane tha se sulmi ishte “në përgjigje të gjakut të heronjve” të anijes luftarake IRIS Dena dhe të ministrit të Inteligjencës, Ismail Khatib.
Disa pjesëtarë të marinës iraniane u vranë më 4 mars kur SHBA-ja sulmoi anijen IRIS Dena në jug të Sri Lankës, ndërsa ajo po kthehej nga stërvitjet në Indi ndërsa Khatib u vra në një sulm ajror izraelit më herët këtë javë.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar një ofensivë të përbashkët kundër Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri tani mbi 1.300 persona, përfshirë liderin suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.