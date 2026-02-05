Irani thotë se bisedimet me SHBA-në janë planifikuar për të premten në Oman, ndërsa Trump përsërit kërcënimet

Irani ka njoftuar se bisedimet bërthamore me Shtetet e Bashkuara janë planifikuar të zhvillohen të premten në Oman, pavarësisht raportimeve të mëhershme se negociatat rrezikonin të dështonin.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, deklaroi të mërkurën se bisedimet me SHBA-në do të mbahen në kryeqytetin oman, Muskat, rreth orës 10:00 të mëngjesit. Ai falënderoi Omanin për organizimin e takimit. Një zyrtar amerikan konfirmoi gjithashtu se bisedimet do të zhvillohen në Muskat.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, duhet të jetë “shumë i shqetësuar”, në një kohë kur Uashingtoni po forcon praninë e tij ushtarake në rajon.
Trump, në një intervistë për NBC News, tha se SHBA-ja po negocion me Iranin, por nuk përjashtoi mundësinë e sulmeve të reja ushtarake. Ai bëri të ditur se SHBA-ja ka dërguar një aeroplanmbajtëse në rajon dhe përmendi sulmet e mëparshme amerikano-izraelite ndaj objekteve bërthamore dhe civile iraniane gjatë luftës 12-ditore në qershor.
Presidenti amerikan tha gjithashtu se Irani kishte planifikuar ngritjen e një objekti të ri bërthamor pas sulmeve amerikane, por paralajmëroi se çdo veprim i tillë do të përballej me pasoja të rënda.