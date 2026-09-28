Irlanda, leksion moral botës në një përballje me Izraelin

Poshtërimi i dyfishtë në fushën e lojës ndaj gjenocidalëve në Gaza e jo vetëm
Futbollistët irlandezë i dhanë një leksion moral botës duke mbajtur një qëndrim protestues ndaj terrorit gjenocidal izraelit në Gaza dhe të gjithë palestinën.
Ata, në një përballje për Ligën e Kombeve të UEFA-s, refuzuan të shtrëngonin duart me lojtarët izraelitë, njëherësh duke u shfqur në fushë me shirita të zinj në krahë për Gazën.
Edhe pse kishte mendime të ndryshme midis lojtarëve nëse ndeshja duhej apo jo të luhej, shumica e ekipit kombëtar votuan në favor të saj. Shoqata e Futbollit të Irlandës njoftoi se ekipi do të përmbushte detyrimet e saj në Ligën e Kombeve UEFA, duke respektuar pikëpamjet e ndryshme brenda ekipit.
Ndërsa portieri Gavin Bazunu u dallua në veçanti, pasi vendosi të largohej nga kampi i ekipit kombëtar dhe të mos merrte pjesë në ndeshjen kundër Izraelit. Bazunu e shpjegoi vendimin e tij me bindjen e tij personale se është e gabuar të marrësh pjesë në ndeshje ndërsa, siç deklaroi ai, njerëz të pafajshëm po vuajnë. Ai theksoi se qëndrimi i tij nuk është i drejtuar kundër popullit izraelit apo komunitetit hebre, por kundër politikave gjenocidale.
Pos kësaj, Irlanda e poshtëroi Izraelin dhe në lojë, duke e shpartalluar 3-0. /tesheshi.com/