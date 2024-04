Irlanda thotë se është “e hapur për të njohur një shtet palestinez”

Duke folur nga Kajro, Ministri i Jashtëm dhe i Mbrojtjes i Irlandës, Micheal Martin, ka përsëritur qëndrimin e vendit të tij për njohjen e një shteti palestinez, por tha se ka sfida të rëndësishme.

“Ka njerëz të tjerë që nuk duan që kjo njohje të ndodhë,” tha ai gjatë një konference të përbashkët shtypi me ministrin e Jashtëm egjiptian Sameh Shoukry. “Dhe ata janë përpjekur të vonojnë, vonojnë, vonojnë për vite me radhë dhe qeveria jonë në fillim tha se ne do të konsideronim njohjen, ne jemi të prirur për njohje dhe ne thamë se do ta bëjmë kur të ndjejmë se koha është optimale.”

Që nga viti 1988, 139 nga 193 shtetet anëtare të OKB-së e kanë njohur shtetësinë palestineze.