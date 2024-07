Ish-gjenerali iz’raelit: Nuk mund ta mposhtim Ha’masin, duhet ta pranojmë humbjen

Gjeneral majori izraelit në pension, Yitzhak Brik deklaroi se ushtria izraelite nuk mund të fitojë kundër Hamasit në Rripin e Gazës dhe i bëri thirrje Tel Avivit të pranojë humbjen, transmeton Anadolu.

Në artikullin e tij për gazetën “Haaretz”, Brik tha: “Ne vazhdojmë të luftojmë në Gaza, sulmojmë vazhdimisht tokat që kemi pushtuar, kryejmë bastisje të pakuptimta dhe e paguajmë çmimin me gjak”.

Ai tha se ushtria izraelite arriti të shkatërronte ndërtesat por nuk arriti të ndalonte “Hamasin, i cili ende mbeti në qytetin e tuneleve”. Brik tha se “lufta u bë kundër Izraelit përsëri dhe përsëri me të rinjtë që zëvendësuan të vdekurit e Hamasit”.

Duke argumentuar se “Izraeli nuk do të jetë në gjendje të arrijë asnjë nga qëllimet e tij sepse nuk ka fuqinë e nevojshme njerëzore”, Brik shtoi se ushtria izraelite nuk mund të fitojë kundër Hamasit dhe i bëri thirrje qeverisë së Tel Avivit të pranojë humbjen.

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu kishte vendosur më parë tre synime kryesore për sulmet në Gaza: “Eliminimi i Hamasit, lirimi i të burgosurve dhe ofrimi i sigurisë absolute të Tel Avivit”, tha ai. Edhe pse është muaji i dhjetë i sulmeve, konsiderohet se ushtria nuk ka arritur asnjë nga këto.

Gjenerali në pension Brik tha në artikullin e tij: “Izraeli nuk do të jetë në gjendje ta mposhtë Hamasin dhe është koha të pranojmë se kemi humbur, sepse vazhdimi i luftës nuk do të sjellë fitore. Përkundrazi, disfata e Izraelit do të jetë më e dhimbshme”.

Në artikullin për gazetën izraelite “Maariv” më 24 qershor, Brik tha se “Tel Avivi është po aq larg nga mposhtja e Hamasit sa Lindja është nga Perëndimi”.

Në sulmet e kryera nga Izraeli në Rripin e Gazës që nga 7 tetori, janë vrarë 38.243 palestinezë, përfshirë të paktën 15.694 fëmijë dhe 10.279 gra ndërsa u plagosën 88.033 persona. Raportohet se ende ka mijëra të vdekur nën rrënoja, infrastruktura civile po shkatërrohet duke synuar spitalet dhe institucionet arsimore ku njerëzit ishin strehuar.