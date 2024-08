Ish-lideri britanik i laburistëve: “Po dëshmojmë fshirjen totale të Pa’lestinës”

Ish-udhëheqësi laburist në Britani, Jeremy Corbyn, kritikoi sot ashpër veprimet e fundit ushtarake të Izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke e akuzuar vendin për kryerjen e krimeve të luftës pa u ndëshkuar, transmeton Anadolu.

Komentet nga Corbyn vijnë pasi Izraeli po ndërmerr operacionin e tij më të madh ushtarak në territorin e pushtuar që nga viti 2002, një veprim që ka ngjallur shqetësim dhe debat ndërkombëtar.

Në një deklaratë në X, Corbyn shprehu alarmin e tij të thellë mbi dhunën e vazhdueshme, duke e inkuadruar atë si pjesë të një fushate më të gjerë, sistematike për të fshirë praninë palestineze në rajon.

“Izraeli e di se mund të kryejë krime lufte pa u ndëshkuar. Kjo është arsyeja pse ai ka nisur sulmin e tij më të madh në Bregun Perëndimor që nga viti 2002”, tha Corbyn.

Ai kritikoi më tej qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar, duke e akuzuar atë se është “në mënyrë të turpshme bashkëpunëtore” në konflikt duke vazhduar furnizimin me armë për Izraelin.

“Ne jemi dëshmitarë të fshirjes totale të Palestinës dhe qeveria jonë është në mënyrë të turpshme bashkëpunëtore. Ndaloni të gjitha shitjet e armëve për Izraelin, tani”, shtoi ai.

Të mërkurën, ushtria izraelite nisi një operacion të madh ushtarak në veri të Bregut Perëndimor, më i madhi në dy dekada, duke vrarë 17 palestinezë, sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa.

Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij brutale në Rripin e Gazës pas një sulmi të Hamasit më 7 tetor të vitit të kaluar, pavarësisht nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm.

Sulmi ka rezultuar në më shumë se 40.600 të vrarë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe mbi 93.800 të plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Bllokada e vazhdueshme e Gazës ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa sulmet brutale e kanë lënë pjesën më të madhe të rajonit në gërmadha.

Izraeli përballet me akuza për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila ka urdhëruar ndalimin e operacioneve ushtarake në qytetin jugor Rafah, ku mbi një milion palestinezë kishin kërkuar strehim përpara se zona të pushtohej më 6 maj.

