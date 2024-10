Ish-Ministri i Parë i Skocisë ndërron jetë në Ohër

Ish-Ministri i Parë i Skocisë, Alex Salmond, ka ndërruar jetë papritur në moshën 69-vjeçare në Ohër, ku po merrte pjesë në një konferencë, raportojnë mediat lokale, transmeton Anadolu.

Salmond po merrte pjesë në Forumin e dytë për Diplomaci Kulturore, të cilën e bashkëorganizoi zyra e ish-presidentit të Maqedonisë së Veriut, Gjorge Ivanov.

Vdekjen e ka konfirmuar edhe zyra e Ivanovit, e cila tha se ish-presidenti i shpreh ngushëllime të thella dhe të sinqerta familjes së Salmondit.

Siç, njoftohet, autoritetet pritet të dalin me detaje në lidhje me vdekjen e ish-të kreut të qeverisë skoceze.

Alex Salmond shërbeu si Ministër i Parë i Skocisë nga viti 2007 deri në vitin 2014.

