Ish-ministri ukrainas arrestohet për korrupsion teksa po largohej nga vendi

Një ish-ministër ukrainas i Energjisë është ndaluar në lidhje me një skandal të madh korrupsioni, teksa po përpiqej të largohej nga vendi, kanë njoftuar autoritetet të dielën.
Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit e Ukrainës (NABU) ka thënë se hetuesit e saj “ndaluan ish-ministrin e Energjisë si pjesë e çështjes Midas”, duke iu referuar një hetimi të gjerë për korrupsion në sektorin energjetik të Ukrainës, i cili shkaktoi një krizë të madhe politike vitin e kaluar.
“Veprimet fillestare hetimore janë në vazhdim, të kryera në përputhje me kërkesat ligjore”, ka shtuar NABU në një deklaratë, pa e bërë publik emrin e ish-ministrit.
Skandali, i cili përqendrohet në ryshfete që dyshohet se janë kryer nga kontraktorë, përfshirë ata që punonin për mbrojtjen e infrastrukturës kritike energjetike, ka çuar në dorëheqjen si të ministrit në detyrë, ashtu edhe të një ish-ministri të Energjisë vitin e kaluar, me kërkesë të presidentit Volodymyr Zelensky. Të dy kanë mohuar çdo shkelje.
Shefi i stafit të presidentit, Andriy Yermak, gjithashtu ka dhënë dorëheqjen mes pasojave të skandalit.
Hetuesit kanë thënë se janë përvetësuar rreth 100 milionë dollarë teksa ndërmarrje shtetërore, përfshirë Energoatom, që operon centralet bërthamore të Ukrainës, kishin paguar kompani për punime që synonin rritjen e sigurisë në objekte të rëndësishme.
Në atë kohë, organi ukrainas kundër korrupsionit njoftoi se kishte kryer kontrolle në dhjetëra prona si pjesë e hetimit.
Akuzat për korrupsion nuk janë diçka e re në Ukrainë. Që nga viti 2023, NABU ka hapur hetime për një seri skandalesh.
Në janar 2024, Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës (SBU) ka thënë se kishte zbuluar një skemë masive korrupsioni në blerjen e armëve nga ushtria e vendit, me vlerë gati 40 milionë dollarë. /koha