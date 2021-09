Ish-presidenti i Afganistanit, Ashraf Ghani kërkon falje nga populli

“Largimi nga Kabuli ishte vendimi më i vështirë në jetën time”, shprehu keqardhjen Ghani në një postim që ka bërë në llogarinë e tij në “Twitter”.

Ish-presidenti afgan kërkoi falje që u largua nga vendi për të ‘parandaluar rishfaqjen e atmosferës luftarake që Kabuli kishte përjetuar gjatë luftës civile të viteve 1990’.

“Unë nuk kisha ndërmend të braktisja njerëzit e mi, por nuk kisha zgjidhje tjetër përveçse ta bëja këtë”,- shkroi ai në “Twitter”.

Ish-presidenti 72-vjeçar, i cili mori një mori kritikash nga politikanët afganë për ikjen nga vendi më 15 gusht, deklaroi se “së shpejti ai do të flasë për ngjarjet që çuan në largimin e tij”.

Në fillim të vitit filloi tërheqja e forcave ndërkombëtare nga Afganistani në përputhje me marrëveshjen e paqes të arritur midis Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve në shkurt 2020.

Marrëveshja në fjalë nuk përmban ndonjë dispozitë në lidhje me veprimet e talibanëve kundër forcave afgane të sigurisë, ndërsa përcakton qartë se Talibani nuk duhet të ndërmarrë asnjë sulm kundër forcave të huaja.

Talibanët, të cilët negociatat me qeverinë afgane i rifilluan në Doha, dominuan me shpejtësi muajin e fundit një numër të madh qendrash të rëndësishme të Afganistanit me ofensivat e ashpra të njëkohshme që ata nisën në qershor.

Pas largimit të Ghanit nga vendi (në 15 gusht 2021), talibanët e morën pa rezistencë kontrollin e kryeqytetit, Kabul, të cilin e kishin rrethuar. /trt