Ish-presidenti i RD të Kongos, Kabila dënohet me vdekje për tradhti dhe krime lufte

Gjykata e Lartë Ushtarake në Republikën Demokratike të Kongos ka dënuar ish-presidentin Joseph Kabila me vdekje në mungesë të tij, transmeton Anadolu.
Sipas vendimit të gjykatës në kryeqytetin Kinshasa, Kabila u shpall fajtor për disa akuza, përfshirë për pjesëmarrjen në një lëvizje kryengritëse, tradhti, torturë dhe krime lufte.
Gjykimi i tij filloi në muajin korrik pas heqjes së imunitetit të tij parlamentar nga Senati në muajin maj. Kabila ishte i përfshirë në mizori të dyshuara të kryera në provincat lindore të Kongos nga rebelët “M23”.
Gjykata tha se në kryeqytetet provinciale Goma dhe Bukavu, Kabila “mbante takime për kryerjen e armiqësive dhe inspektonte” qendrat e stërvitjes së rebelëve M23.
Kabila sundoi vendin nga viti 2001 dhe 2019 ndërsa që nga viti 2023 ai ka jetuar kryesisht në Afrikën e Jugut.
Por, më herët këtë vit, ai bëri paraqitje publike në Kongon lindore dhe shprehu interes për t’u kthyer në shtëpi për “të kontribuar në gjetjen e zgjidhjes” për krizën e vazhdueshme.
Kongoja lindore ka përjetuar një nga konfliktet më të zgjatura të Afrikës.
Që nga janari, situata e sigurisë është përkeqësuar ndjeshëm, me raportime për luftime të ripërtërira midis forcave qeveritare dhe rebelëve “M23”, të cilët kanë pushtuar disa zona strategjike, përfshirë kryeqytetet Goma dhe Bukavu.
Që nga nënshkrimi në kryeqytetin Doha të Katarit të një marrëveshjeje armëpushimi të quajtur “Deklarata e Parimeve” në muajin korrik midis Kongos dhe një koalicioni të grupeve të ndryshme rebele, që përfshin rebelët “M23” (AFC/M23), të dy palët janë gjendur të ndara midis përparimit në procesin e paqes dhe luftimeve të ripërtërira në Kongon lindore.