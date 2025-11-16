Ish-raportuesi i OKB-së për Palestinën ndalohet për “sigurinë kombëtare”

Richard Falk, ish-raportues special i OKB-së për të drejtat e palestinezëve, u ndalua dhe u intervistua nga autoritetet kanadeze për arsye të “sigurisë kombëtare” ndërsa udhëtonte për të marrë pjesë në një ngjarje të lidhur me Gazën.
Falk, 95 vjeç, eksperti amerikan i së drejtës ndërkombëtare, tha për Al Jazeera se ai dhe bashkëshortja e tij, gjithashtu studiuese e së drejtës, Hilal Elver, u intervistuan në Aeroportin Ndërkombëtar Toronto Pearson të enjten.
“S’kam pasur kurrë një përvojë të tillë në jetën time,” tha Falk. “Një punonjës i sigurisë na tha: ‘Ju kemi ndaluar të dy sepse kemi shqetësim se mund të paraqisni një kërcënim për sigurinë kombëtare të Kanadasë.’”
Ata udhëtonin drejt Otavës për të marrë pjesë në Tribunalin e Palestinës mbi Përgjegjësinë e Kanadasë. /mesazhi