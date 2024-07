Ishte dhe mbetet Opeli më tërheqës, prodhimi i Calibra u anulua për shkak të një detaji

Një sërë modelesh tërheqëse janë regjistruar në historinë e OPEL-it dhe një nga ato që zë një vend të veçantë është Calibra.

Calibra është një nga Opel-ët e fundit tërheqës dhe ndoshta kupa e fundit që vlen të përmendet që doli nga Rüsselsheim.

Është vetura që shënoi vitet e 90-ta, por me gjithë suksesin e madh në treg, ajo nuk mori pasardhës

Ofrohej ekskluzivisht si coupe, por pak dihet se ishte planifikuar edhe një Cabrio.

Pikërisht kështu, Ferrari për të varfërit pothuajse mori një version ‘topless’, por në fund kokat e ftohta në menaxhimin e Opel u prishën dhe vendosën që një veturë e tillë të mos ishte konkurruese.

Besojeni ose jo, dikur vetura më aerodinamike në botë kishte një çmim shumë të drejtë dhe ofrohej me disa motorë, duke filluar nga 2 litra me tetë valvula me vetëm 116 kuaj-fuqi. Versioni 16 V me 150 kuaj-fuqi ishte gjithashtu më i popullarizuari.

Valmet Automotive bëri një version kabrio me një sistem të komplikuar dhe shumë të rëndë të palosjes së çatisë.

Dhe ishte masa që ishte vendimtare në braktisjen e komercializimit të modelit. Janë bërë vetëm dy-tre prototipa dhe kaq.

Ndërkohë, disa ndërtues të trupit po ofronin konvertime nga të cilat dyshohet se ishin bërë dhjetëra.

Ato nuk ishin shumë të njohura dhe arsyeja më e rëndësishme ishte kostoja jashtëzakonisht e lartë e përpunimit.

Një akordues kërkoi 28,000 marka për instalimin e një çatie, e cila e vendosi çmimin e Calibra përpara klasikëve si Audi 80 cabrio.

Ridizajnimi i Cabrio Catan nga Rieger në stilin e një Ferrari hipersport konsiderohet si ridizajnimi më radikal i tillë, ndërsa ai i Piecha Design është më i afërti me prototipin.