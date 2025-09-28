Islanda dënon ashpër veprimet e Izraelit në Gaza

Ministrja e Jashtme e Islandës, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, në fjalën e saj në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, i ka quajtur veprimet e Izraelit në Gaza “të pamëshirshme”, “çnjerëzore” dhe “të paligjshme”.
Ajo paralajmëroi për një “spastrim etnik sistematik”, duke theksuar se bota po sheh “krime kundër njerëzimit dhe krime lufte në mes të ditës”. Gunnarsdottir kërkoi armëpushim të menjëhershëm, qasje të plotë humanitare dhe lirimin pa kushte të pengjeve.
Sipas saj, asgjë nuk e justifikon ndëshkimin kolektiv, urinë dhe shpërnguljet e detyruara të palestinezëve. /mesazhi