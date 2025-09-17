Itali, protesta kundër gjenocidit dhe pushtimit izraelit në Gaza

Në shumë qytete të Italisë u mbajtën protesta kundër gjenocidit të Izraelit në Gaza dhe pushtimit të qytetit të Gazës që ai ka filluar së fundmi, raporton Anadolu.
Në qytete të mëdha si Roma, Milano, Napoli, Torino dhe Bolonja u mbajtën marshime protestuese. Marshimi, i cili filloi përpara Universitetit “Sapienza” në Romë, vazhdoi deri në bulevardin “Fori Imperiali” në qendër të qytetit.
Mijëra njerëz që morën pjesë mbajtën flamuj palestinezë dhe brohoritën slogane të tilla si “Liri për Palestinën” dhe “Ne jemi të gjithë anti-sionistë”.
Protestuesit mbajtën pankarta me mbishkrimet “Gaza, po vijmë”, “Ndaloni gjenocidin në Gaza” dhe “Ndaloni marrëveshjet me Izraelin”. Demonstruesit thanë se marshimi i tyre ishte për të kundërshtuar “Projektin e Izraelit të Madh” dhe spastrimin etnik të palestinezëve.
Protestuesit akuzuan Italinë dhe Bashkimin Evropian (BE) se janë bashkëfajtorë të Izraelit.
Disa protestues theksuan mbështetjen e tyre për Flotiljen Globale “Sumud”, e cila u nis nga Spanja, Tunizia, Italia dhe Greqia për të thyer bllokadën izraelite të Gazës.
Pjesëmarrësit në marshim bënë thirrje për një grevë të përgjithshme për Gazën të hënën, më 22 shtator.
Përveç Romës, mijëra njerëz protestuan kundër sulmeve të Izraelit ndaj Gazës në shumë qytete në të gjithë vendin.
– Policia ndërhyri ndaj protestuesve në marshimin në Milano
Gjatë marshimit në Milano, policia italiane ndërhyri kundër protestuesve në sheshin “Oberdan”, duke përdorur mburojat e tyre.
Demonstruesit reaguan ndaj shtyrjes së policisë.
Sipas mediave lokale, një grup studentësh që mbështesnin Palestinën në Universitetin e Pizës hynë në leksionin e një profesori me arsyetimin se ai mbështeste teoritë sioniste, valëvitën flamuj palestinezë dhe protestuan.