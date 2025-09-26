Itali, sindikata më e madhe paralajmëron grevë të përgjithshme nëse flota për në Gaza sulmohet

Sindikata më e madhe italiane CGIL është gati të thërrasë një grevë të përgjithshme nëse flotilja humanitare për në Gaza bllokohet ose sulmohet, tha sot sekretari i përgjithshëm i saj Maurizio Landini, transmeton Anadolu.
“Jemi gati për një grevë të përgjithshme nëse misioni i Flotiljes bllokohet, nëse anijet sekuestrohen, nëse ka një sulm të ri, sepse për ne objektivi duhet të jetë ndalimi i pushtimit dhe qeverisë Netanyahu, njohja e shtetit palestinez, ndihma për Gazën dhe parandalimi i gjenocidit që është duke u zhvilluar”, u tha Landini gazetarëve, sipas agjencisë së lajmeve ANSA.
Flotilja Globale “Sumud”, e përbërë nga rreth 50 anije, u nis në lundrim më herët këtë muaj, me qëllim thyerjen e bllokadës së Izraelit dhe dërgimin e ndihmave humanitare, veçanërisht furnizimeve mjekësore, në Rripin e Gazës, ku 2.4 milionë palestinezë kanë qenë nën rrethim për 18 vjet.
Landini kritikoi qëndrimin e qeverisë italiane për këtë çështje, duke e quajtur atë “serioze”.
Javën e kaluar, punëtorët në gjithë Italinë hynë në grevë pas thirrjeve nga sindikatat bazë për të protestuar kundër situatës në Gaza, me demonstrata të mbajtura në disa qytete, përfshirë Gjenovën, Livornon, Milanon, Romën dhe Bolonjën.
Ai tha se sekretarët kombëtarë dhe rajonalë të CGIL-së do të takoheshin më vonë të premten në mbrëmje për të diskutuar dhe monitoruar situatën.
Hetuesit e OKB-së arritën së fundmi në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në Rripin e Gazës, ku mbi 65.500 njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit 2023.