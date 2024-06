Itali, Universiteti i Palermos pezullon marrëveshjet e shkëmbimit Erasmus me universitetet iz’raelite

Universiteti i Palermos në Itali ka pezulluar marrëveshjet e shkëmbimit Erasmus me universitetet izraelite, transmeton Anadolu.

Siç raporton agjencia shtetërore e lajmeve ANSA, senati akademik i universitetit italian përmendi “mungesën e garancive thelbësore të sigurisë ndaj të cilave ata që janë të përfshirë në partneritetet e bashkëpunimit do të ekspozoheshin në këtë moment të veçantë dhe delikat të krizës ndërkombëtare”.

Bordi i universitetit gjithashtu njoftoi se do të merren masa që synojnë të mbështesin sistemin arsimor palestinez.

“Unë e konsideroj një zgjedhje të gabuar, veçanërisht në një kohë kur procesi politiko-diplomatik i paqes, i kërkim të paqes, po intensifikohet”, tha Anna Maria Bernini, ministrja italiane e Universitetit dhe Kërkimit, duke komentuar veprimin e universitetit.

Në javët e fundit, kampuset e kolegjeve në mbarë botën kanë parë protesta nga studentët pro-palestinezë dhe anëtarët e fakulteteve kundër luftës së Izraelit në Gaza, ku që nga tetori i vitit të kaluar janë vrarë të paktën 36 mijë palestinezë.

Demonstruesit kanë kërkuar që universitetet e tyre të ndërpresin çdo lidhje financiare dhe akademike me Izraelin.

Students at the University of Palermo in Italy disrupted the banquet of Leonardo SPA, the arms factory that is complicit in the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/6skwYgK4yr

