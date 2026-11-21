Gianni De Gennaro, akuzohej për pengimin e hetimeve të masakrës ku u vra gjykatësi antimafia Paolo Borsellino
Italia është tronditur nga vdekja e Gianni De Gennaros, ish-kreut të Policisë së Shtetit dhe një prej figurave më të rëndësishme të aparatit të sigurisë.
Sipas raportimit të gazetës Corriere della Sera, De Gennaro, 78 vjeç, i ka dhënë fund jetës me armë zjarri në banesën e tij në fshat, ku ishte larguar i vetëm. Familjarët u alarmuan pasi nuk arrinin ta kontaktonin në telefon dhe njoftuan policinë, e cila e gjeti të pajetë.
Vdekja e tij ndodh vetëm pak ditë pasi emri i tij u përfshi në një prej hetimeve më të ndjeshme të viteve të fundit në Itali: atë për pengimin e hetimeve mbi masakrën e Via D’Amelios, ku më 19 korrik 1992 u vra gjykatësi Paolo Borsellino së bashku me pesë anëtarë të eskortës së tij.
Sipas mediave italiane, De Gennaro ishte thellësisht i tronditur pas kontrolleve të kryera nga autoritetet në banesën e tij dhe përfshirjes së tij në hetimin e Prokurorisë së Kaltanisetës. Pas këtyre zhvillimeve, ai kishte ndërprerë kontaktet me personat e tjerë.
Më 16 nëntor, Prokuroria e Kaltanisetës bëri të ditur se De Gennaro ishte vënë nën hetim për veprën penale të pengimit të drejtësisë, në kuadër të hetimeve për masakrën e vitit 1992 dhe zhdukjen e agjendës së kuqe të Borsellinos.
Prokurorët kishin kërkuar vendosjen e tij në arrest shtëpie, por gjyqtari i hetimeve paraprake (GIP) e rrëzoi kërkesën. Prokuroria e kundërshtoi vendimin dhe iu drejtua Gjykatës së Rishikimit, e cila kishte caktuar datën 1 dhjetor për shqyrtimin e çështjes. Kështu, De Gennaro vdiq përpara se gjykata të merrte një vendim mbi ankimimin e prokurorëve.
Çfarë dyshojnë prokurorët?
Sipas hipotezës së hetuesve, De Gennaro, në bashkëpunim me disa ish-bashkëpunëtorë të tij, dyshohet se kishte ushtruar ndikim mbi Salvatore Contornon, ish-anëtar i rëndësishëm i mafias Cosa Nostra dhe më pas bashkëpunëtor i drejtësisë, për ta bindur të mos jepte dëshmi përpara prokurorëve të Kaltanisetës.
Një tjetër pistë e hetimit lidhet me dyshimet për fshehjen dhe zhvendosjen e dokumenteve, si në format fizik, ashtu edhe elektronik.
Sipas prokurorisë, pas kontrolleve të kryera në shtator 2023 në banesat e familjarëve të Arnaldo La Barberës, ish-zyrtar i lartë i policisë së Palermos, disa dokumente dyshohet se janë larguar nga vendet ku ruheshin.
Hetuesit dyshojnë gjithashtu se një pjesë e dokumentacionit është asgjësuar. Në këtë çështje përmenden edhe ish-bashkëpunëtorë të De Gennaros, përfshirë Donatella Peruzzi, funksionare në Departamentin e Informacionit për Sigurinë (DIS), dhe Massimo Carnicelli, pjesë e trupit të tij të sigurisë.
Një nga misteret më të mëdha të historisë italiane
Në qendër të hetimit qëndron zhdukja e bllokut të kuq të Paolo Borsellinos, një prej mistereve më të mëdha të historisë së drejtësisë italiane.
Më 19 korrik 1992, një automjet i mbushur me eksploziv shpërtheu në rrugën Via D’Amelio në Palermo, duke vrarë Borsellinon dhe pesë truprojat e tij. Vetëm 57 ditë më parë, mafia kishte vrarë edhe gjykatësin Giovanni Falcone në atentatin e Capacit.
Borsellino mbante me vete një bllok me kapak të kuq, ku dyshohet se shënonte informacione dhe reflektime mbi hetimet antimafia, përfshirë çështje që lidhen me vrasjen e Falcones. Agjenda u zhduk pas atentatit dhe nuk është gjetur kurrë.
Pikërisht kjo zhdukje ka ushqyer për dekada dyshimet për përfshirjen e personave dhe strukturave të ndryshme të shtetit në manipulimin e hetimeve. /tesheshi