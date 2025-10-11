Italia propozon ligj për ndalimin e burkës dhe nikabit në publik

Qeveria italiane ka paraqitur një projektligj që synon ndalimin e mbulimit të fytyrës në vende publike, përfshirë burkën dhe nikabin, si pjesë e përpjekjeve kundër “separatizmit kulturor” të lidhur me Islamin. Nismën e ka propozuar partia në pushtet “Vëllezërit e Italisë” e kryeministres Giorgia Meloni.
Sipas ligjit të ri, mbajtja e veshjeve që mbulojnë fytyrën do të ndalohet në shkolla, universitete, zyra dhe hapësira publike, ndërsa shkelësit do të gjobiten nga 300 deri në 3,000 euro.
Projektligji parashikon gjithashtu rregulla të reja për transparencën financiare të organizatave fetare, kryesisht myslimane, të cilat nuk kanë marrëveshje zyrtare me shtetin italian. Ai përfshin edhe dispozita për ndalimin e testeve të virgjërisë dhe dënime më të ashpra për martesat e detyruara.
Me shumicën e saj të fortë në parlament, koalicioni i djathtë pritet ta miratojë ligjin, megjithëse ende nuk është përcaktuar një datë për debat. /mesazhi