Italia shënon progres në treguesit e mirëqenies, por varfëria mbetet mbi mesataren e BE-së

Italia ka bërë përparim në disa fusha të mirëqenies së barabartë dhe të qëndrueshme, duke përfshirë shëndetin dhe mjedisin, por vazhdon të përballet me sfida që lidhen me varfërinë, të ardhurat e disponueshme dhe aftësinë e familjeve për të siguruar jetesën, sipas raportit të fundit nga Instituti Kombëtar Italian i Statistikave (ISTAT), transmeton Anadolu.
Raporti, i cili shqyrton 132 tregues të mirëqenies së barabartë dhe të qëndrueshme, zbuloi se 54 tregues u përmirësuan, 55 mbetën të qëndrueshëm dhe 23 u përkeqësuan.
Pavarësisht progresit të përgjithshëm, shkalla e rrezikut të varfërisë në Itali mbetet 2,3 pikë përqindjeje mbi mesataren e BE-së.
Krahasuar me BE-në, Italia performon më mirë në shëndetësi dhe siguri, ndërsa sfida të rëndësishme vazhdojnë në arsim dhe trajnim, punësim, ekuilibrin midis punës dhe jetës personale, si dhe inovacionin, kërkimin dhe kreativitetin.
Më shumë se 5,4 milionë njerëz jetuan në varfëri absolute në Itali në vitin 2025, ku veçanërisht familjet e mëdha dhe familjet me të paktën një fëmijë të mitur u përballën me kushte të vështira.
Sipas raportit, 8 për qind e familjeve jetuan në varfëri absolute, duke prekur 9,3 për qind të popullsisë së vendit.
Incidenca e varfërisë absolute individuale mbeti më e larta në Italinë jugore, megjithëse ra në 11,5 për qind në vitin 2025 nga 12,5 për qind në vitin 2024.
Në Italinë veriore, shkalla ra në 8,5 për qind nga 8,8 për qind një vit më parë, ndërsa Italia qendrore vazhdoi të regjistrojë incidencën më të ulët, në 7,4 për qind, nga 7,6 për qind në vitin 2024.