Italianët e kanë ndryshuar plotësisht, Mustangu i vitit 1967 siç nuk e keni parë kurrë

Ford Mustang i vitit 1967 konsiderohet si një nga klasikët amerikanë më të dashur, veçanërisht falë paraqitjes së tij në filmin kult “Bullitt” me Steve McQueen.
Por për t’u dalluar midis shumë njësive që ende janë në rrugë sot, duhet të keni diçka vërtet të veçantë – dhe kjo është pikërisht ajo që është kjo makinë, një nga vetëm dy Mustang që janë konvertuar nga studioja italiane e dizajnit Zagato.
Ky konvertim u krijua në fund të viteve të 60-ta, dhe Zagato është i njohur për zgjidhjet e tij kontroverse, ndonjëherë të zgjuara dhe ndonjëherë konfuze të dizajnit.
Pjesa e përparme e këtij Mustang është ndryshuar në mënyrë drastike: dritat e rrumbullakëta janë zëvendësuar nga dritat drejtkëndëshe Carello, kapaku është zgjatur, grila është ngushtuar dhe një hyrje e madhe ajri dominon mesin e kapakut.
Etiketat “Zagato Elaborazione” u shtuan në krahë, dhe karroceria u lyer në një nuancë të errët “Holly Green”. Edhe pse nga kënde të caktuara ngjan me një kombinim të një Citroën Ami 8, një Ford Capri dhe një Peugeot 504, të gjitha këto modele u krijuan më vonë.
Është interesante që vizioni i Zagato-s ka ngjashmëri edhe me konceptin e Ford-it të vitit 1966 Mustang Mach 1.
Nën karroceri, gjithçka mbetet klasike: ndodhet motori origjinal V8, 4.7 litra me 225 kuaj-fuqi dhe një ndërrues manual me katër shpejtësi.
Pjesa e brendshme është ruajtur në një kombinim të bardhë dhe të zi, me ulëse origjinale.
Makina ishte jashtë rrugës për një kohë të gjatë, dhe pas restaurimit u drejtua në të gjithë Evropën, përfshirë garën e famshme “Mille Miglia”.
Tani është në ankand në faqen e internetit Bring a Trailer.
Mund të mos jetë Mustang-u më i bukur, por është sigurisht një nga më të rrallët dhe më magjepsësit – një përzierje unike e fuqisë amerikane dhe ekstravagancës italiane.