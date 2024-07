Iz’rael/ De’monstruesit kundër Ne’tanyahut bllokojnë autostradën e Tel Avivit

Protestuesit izraelitë kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu kanë bllokuar autostradën kryesore Ayalon në qendër të Tel Avivit, ka raportuar Channel 12 i Izraelit.

Ata po kërkojnë që të arrihet një marrëveshje me Hamasin për t’i kthyer robërit izraelitë në shtëpi dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

“Izraeli ka nevojë për një qeveri të përgjegjshme dhe të arsyeshme që do të garantojë një të ardhme më të mirë për Shtetin e Izraelit. Ne duhet të ndalojmë braktisjen,” citoi The Times of Israel të thoshte një protestues.

מפגינים נגד הממשלה חסמו את איילון דרום לתנועה ליד מחלף קק”ל@AnnaPines_ pic.twitter.com/W6KR2Dp7xF — כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2024