Izrael, Presidenti i beson Gadi Eisenkotit mandatin për formimin e qeverisë së re

Mandati për të formuar një qeveri do t’i jepet kryetarit të Partisë Yashar, Gadi Eisenkot, ka bërë me dije presidenti izraelit Isaac Herzog. Herzog e informoi Eisenkotin për vendimin e tij sonte në mbrëmje, pas bisedimeve të së shtunës me figura nga i gjithë spektri politik, përfshirë Benjamin Netanyahun.
Eisenkot është ftuar në ceremoninë zyrtare për të dorëzuar mandatin, e cila do të zhvillohet nesër në orën 17:00 në rezidencën presidenciale. Që nga momenti që ai merr mandatin, ai do të ketë 28 ditë për të formuar një qeveri të re. Nëse nevojitet më shumë kohë për të përfunduar procesin, presidenti izraelit ka të drejtën, sipas ligjit, të japë një zgjatje deri në 14 ditë.
Nëse përpjekja e dytë dështon gjithashtu, ose Herzog vendos të mos emërojë një kandidat tjetër, fillon një periudhë 21-ditore gjatë së cilës të paktën 61 deputetë mund të kërkojnë së bashku që presidenti t’ia caktojë detyrën një ligjvënësi të caktuar. Ky kandidat do të kishte 14 ditë për të formuar një qeveri.
Nëse të gjitha përpjekjet dështojnë, Knesseti do të shpërbëhet dhe do të mbahen zgjedhje të tjera. Derisa një qeveri e re të fitojë besimin e Knessetit dhe të marrë detyrën, qeveria në largim mbetet në detyrë në një cilësi të përkohshme.
Më parë, partia e udhëhequr nga Gadi Eisenkot u bëri thirrje anëtarëve të partisë Likud të Benjamin Netanyahut të bashkohen me qeverinë e ardhshme.
“Nëse Likud dhe aleatët e saj papritmas interesohen për ‘unitet’ dhe një qeveri të gjerë koalicioni, ata janë të mirëpritur të njoftojnë publikisht shpërbërjen e aleancës së tyre me ekstremistët (…) dhe gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në një qeveri të udhëhequr nga (…) Eisenkot”, shkroi partia Yashar në X.