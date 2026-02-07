Izraeli arreston dy gazetarë dhe dy aktivistë të huaj në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite në qytetin Hebron në jug të Bregut Perëndimor të pushtuar kanë arrestuar dy gazetarë, dy aktivistë të huaj solidariteti dhe një aktivist palestinez kundër vendbanimeve të paligjshme, teksa ata po dokumentonin sulme të kryera nga kolonë të paligjshëm.
Osama Makhamera, një aktivist palestinez i angazhuar në rezistencën kundër zgjerimit të vendbanimeve, tha për Anadolu se forcat izraelite bastisën zonën Rujum al-Aala pasi kolonë të paligjshëm sulmuan banorët e rajonit Masafer Yatta, në jug të Hebronit.
Makhamera tha se forcat izraelite arrestuan dy gazetarë që punonin për një media të huaj, së bashku me dy aktivistë të huaj dhe koordinatorin e komiteteve popullore dhe kombëtare kundër aktivitetit të vendbanimeve izraelite në Hebronin jugor, Rateb al-Jbour, derisa ata po dokumentonin sulmin e kolonëve.
Ai shtoi se të arrestuan u dërguan në një vendbanim izraelit të afërt në zonë. Al-Jbour u lirua më vonë, ndërsa fati i gazetarëve dhe aktivistëve të huaj mbetet i panjohur.
Ai tha se komuniteti i Rujum al-Aala është përballur me sulme të përsëritura nga kolonë të paligjshëm, me incidente që janë përshkallëzuar ditët e fundit. Sulmet kanë lënë banorë të plagosur, përfshirë gra dhe fëmijë, kanë shkaktuar dëme të mëdha në shtëpi dhe prona, kanë shkatërruar kultura bujqësore dhe kanë penguar banorët të kenë qasje në tokat e tyre bujqësore dhe zonat e kullotjes.
Sipas Komisionit të Autoritetit Palestinez për Rezistencën ndaj Murit dhe Vendbanimeve, kolonët e paligjshëm kryen rreth 4.723 sulme në gjithë Bregun Perëndimor gjatë vitit 2025, duke rezultuar në vrasjen e 14 palestinezëve dhe zhvendosjen me forcë të 13 komuniteteve beduine, që përfshijnë 1.090 persona.
Të dhënat zyrtare palestineze tregojnë se numri i kolonëve të paligjshëm në Bregun Perëndimor arriti rreth 770 mijë deri në fund të vitit 2024, të shpërndarë në më shumë se 180 vendbanime dhe 256 pika vendbanimesh.
Izraeli ka intensifikuar operacionet ushtarake në Bregun Perëndimor që nga nisja e luftës në Rripin e Gazës në tetor të vitit 2023, përfshirë vrasje, arrestime, zhvendosje me forcë dhe zgjerim të vendbanimeve, një trajektore që palestinezët thonë se synon tа hapë rrugën për aneksimin formal të territorit të pushtuar.
Sipas vlerësimeve palestineze, më shumë se 1.112 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor, rreth 11.500 janë plagosur dhe mbi 21 mijë janë arrestuar gjatë kësaj periudhe.
Në një opinion historik në korrik të vitit 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë deklaroi se pushtimi izraelit i territoreve palestineze është i paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.