Izraeli dhe Hamasi bien dakord për “fazën e parë” të armëpushimit në Gaza

Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe grupi Hamas kanë arritur marrëveshje për fazën e parë të planit të paqes që synon ndalimin e luftimeve në Gaza dhe lirimin e pengjeve.
Sipas marrëveshjes, të gjitha pengjet izraelite që janë ende gjallë do të lirohen, ndërsa ushtria izraelite do të tërhiqet në një vijë të caktuar paraprakisht. Marrëveshja përfshin gjithashtu hyrjen e ndihmave humanitare dhe një shkëmbim të burgosurish palestinezë.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka quajtur marrëveshjen “fitore diplomatike” dhe pritet ta miratojë në kabinetin e tij. Nga ana tjetër, Hamasi e ka konfirmuar paktin, duke theksuar se kjo është vetëm faza e parë drejt përfundimit të luftës.
Megjithatë, analistët paralajmërojnë se shumë çështje mbeten të paqarta — përfshirë mënyrën e zbatimit të armëpushimit dhe të ardhmen politike të Gazës pas kësaj faze. /mesazhi