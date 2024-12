Izraeli do të punojë për të siguruar që shtetet evropiane t’i njohin Huthitë në Jemen si “organizatë terroriste”

Administrata izraelite do të punojë që shtetet e Evropës, grupin e mbështetur nga Irani në Jemen, Huthitë, t’i njohë si “organizatë terroriste”, transmeton Anadolu.

Në deklaratën me shkrim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Izraelit, thuhet se ministri Gideon Saar ka dërguar një udhëzim në lidhje me Huthitë në ambasadat izraelite në Britaninë e Madhe dhe vendet e Bashkimit Evropian (BE).

Sipas kësaj, Saar u kërkoi ambasadave të vendit të tij në Britaninë e Madhe dhe vendet e BE-së që të ndërmarrin veprime për të njohur Huthitë si një “organizatë terroriste”.

Mike Waltz, i cili u emërua nga presidenti i zgjedhur i SHBA-së, Donald Trump, si Këshilltar i Sigurisë Kombëtare, tha gjithashtu në një intervistë se Washingtoni do t’i rivendoste Huthitë në listën e “organizatave terroriste” pasi Trump të merrte detyrën.