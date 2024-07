Iz’raeli godet një tjetër shkollë të OKB-së

Iz’raeli ka sulmuar një tjetër shkollë të drejtuar nga OKB-ja në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gaza qendrore, duke vrarë dhjetëra njerëz.

Shkolla ishte vendosur në një të ashtuquajtur “zonë të sigurt” të caktuar nga Izraeli. Në 10 ditët e fundit, gjashtë shkolla të lidhura me OKB-në dhe agjencitë e saj të ndihmës janë goditur nga sulmet izraelite.

Të paktën 50 palestinezë u vranë në të gjithë territorin palestinez që nga mëngjesi i së martës.

This is Al Nuseirat refugee camp tonight.

There will be more burnt children tonight.

Gaza has been on fire every night since October 7th.

Enough is Enough! pic.twitter.com/H2KHMfaLlH

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 17, 2024