Izraeli godet rëndë Gazën Veriore

Ushtria izraelite ka vijuar sulmet e saj në qytetin e Gazës gjatë natës, duke shkaktuar viktima të shumta.
Sipas raportimeve, katër persona humbën jetën nga një sulm me helikopter mbi një tendë ku strehoheshin të zhvendosur në Universitetin Islamik. Dy persona u vranë në një apartament në rrugën al-Thalathini, ndërsa dy të tjerë në një godinë banimi në qendër të qytetit.
Një fëmijë u vra nga një sulm mbi një tendë pranë universitetit, ndërsa një grua humbi jetën në lagjen Remal. Po ashtu, një person tjetër u vra dhe disa u plagosën nga një sulm mbi një apartament në lagjen Daraj.
Sulmet mbi Gazën Veriore vijojnë, ndërsa priten raportime të tjera për situatën në terren. /mesazhi