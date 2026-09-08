Izraeli hap zyrë tregtare në Republikën Serbe të Bosnjës

Zyrtarët izraelitë kanë hapur zyrën e parë të Dhomës së Tregtisë Izraelite të enjten në Banja Luka, selinë e Republikës Serbe.
Udhëheqja nacionaliste e entitetit të dominuar nga serbët ka ndjekur një axhendë gjithnjë e më separatiste që kërcënon unitetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërkohë që nxit marrëdhënie më të ngushta me Izraelin.
Hapja e Dhomës së Tregtisë shënon një hap tjetër në përpjekjet e Izraelit për ndikim më të madh në Ballkan, ndërsa ky vend përballet me izolim ndërkombëtar në rritje.
Kjo gjithashtu pasqyron gatishmërinë në rritje të Izraelit për të kultivuar lëvizje dhe entitete politike destabilizuese që kërkojnë autonomi ose pavarësi më të madhe nga shtetet e njohura ndërkombëtarisht.
Kryetari i Republikës Serbe Milorad Dodik, ka thënë se hapja e kësaj zyre të tregtisë ndërtohet mbi vite mbështetje publike për Izraelin.
Në shkurt, ai e quajti Republikën Serbe “Izraeli i Ballkanit”